В России начнут оповещать о призыве на срочную службу в электронном виде

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Сотрудники военкоматов в рамках весеннего призыва на срочную службу будут отправлять повестки гражданам в электронном виде. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он добавил, что при отсутствии технической возможности уведомить призывника в электронном виде ему будут вручать повестку лично.

Цимлянский также рассказал, что при постановке на воинский учет в 2023 году сформирована единая электронная база данных, которая позволит не допустить случаев необоснованного призыва.

Ранее сообщалось, что в планах Генерального штаба Вооруженных сил РФ нет второй волны мобилизации. Владимир Цимлянский объяснил, что уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач в рамках спецоперации на Украине.

30 марта Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который пройдет с 1 апреля по 15 июля.

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