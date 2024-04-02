Около 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий

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Порядка 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявила глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

По ее словам, благодаря фонду также удостоверения членов семей погибших участников боевых действий получили шесть тысяч жителей ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ упростил порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи соответствующих удостоверений. Отмечается, что раньше для получения статуса и удостоверения нужно было обязательно предоставить копию контракта, сейчас же процедура присвоения проводится на основании документов, подтверждающих травму, контузию или ранение, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой.