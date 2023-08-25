Песков назвал "паршивыми поступками" случаи оскорблений ветеранов спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Случаи оскорблений ветеранов СВО являются "паршивыми поступками", которые не одобряет общество. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ряд нападений на ветеранов спецоперации и их родных в некоторых регионах России.

"Я не думаю, что нужны какие-то дополнительные оклики, потому что нетерпимость к таким паршивым поступкам абсолютная в обществе", – сообщил он.

При этом он подчеркнул, что подобные поступки "возмутительны и неприемлемы", вдобавок отметив, что они не одобряются никем в обществе.

6 августа стало известно, что компания пьяных людей напала на мужчину, являющегося ветераном СВО. Она повредила ему автомобиль в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Конфликт произошел в одном из кафе.

Полиция задержала одного из участников нападения на инвалида, получившего ранение в зоне проведения спецоперации. В отделение полиции был доставлен 27-летний мужчина. Спустя время следователи задержали второго подозреваемого, а третий – сам сдался полиции.

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