Кабмин РФ упростил процедуру присвоения статуса ветерана боевых действий

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Российское правительство упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца. Об этом сообщается на сайте кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В документе указано, что новые правила прежде всего касаются участников спецоперации на Украине, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению возложенных на ВС РФ задач, или не смогли их оформить должным образом.

Раньше для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действия нужно было обязательно предоставить копию контракта, сейчас же процедура присвоения проводится на основании документов, которые подтверждают травму, контузию или ранение, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой, говорится в публикации.

Ранее руководитель департамента информационных систем Минобороны РФ Олег Масленников рассказал, что ведомство уже протестировало выдачу электронных удостоверений ветерана боевых действий на базе одного из банков. Он добавил, что процесс получения упростили, чтобы сэкономить время заявителя.