Составлен рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек

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Самый здоровый образ жизни в России ведет население республик Северного Кавказа. В пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек вошли Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном РИА Новости.

Здесь отмечается низкое потребление табака и алкоголя.

Наименьшая приверженность к здоровому образу жизни отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Получше дела обстоят в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях, Бурятии, а также Еврейской автономной области (ЕАО).

Ранее эксперты Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) внесли Россию в десятку самых пьющих стран из-за того, что при составлении рейтинга использовали устаревшие данные. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

При этом исследование ОЭСР показало, что у России наблюдается самое большое снижение потребления алкоголя с 2007 года.

Ранее стало известно, что Россия вошла в десятку самых "пьющих" стран мира, согласно результатам исследования Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Было рассчитано, что в России за год потребляют в среднем 11,1 литра алкоголя. В рейтинг страна попала под седьмой позицией, при этом график изменений показателя указывает, что с 2007 года потребление значительно снизилось. Ранее Россия опережала многие страны.

Возглавила рейтинг стран с высоким потреблением алкоголя на душу населения Литва. Здесь за год в среднем выпивают до 12,3 литра алкоголя. В тройку по этому показателю также вошли Австрия и Франция – 11,8 и 11,7 литра соответственно.

Наименьшее потребление исследователи зафиксировали в таких странах, как Индонезия (0,3 литра), Турция (1,4 литра) и Израиль (2,6 литра). Примечательно, что почти во всех странах, на примере которых производились наблюдения, отмечается снижение объемов выпитого алкоголя с 2007 по 2017 год.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за производство порошкового алкоголя. Административное взыскание для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.