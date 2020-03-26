Путин подписал закон о госрегулировании цен на медизделия во время эпидемии

Фото: портал Мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает правительству регулировать цены на лекарства и другие медицинские изделия. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Закон будет действовать в условиях чрезвычайной ситуации или угрозы распространения эпидемий, подобной пандемии коронавируса. Согласно документу, правительство может устанавливать максимальную ценовую планку на все лекарства и медицинские изделия. Срок действия ограничения не может длиться больше 90 дней.
Кроме того, правительство наделяется правом мониторинга роста цен. Ограничение может быть установлено только в случае, если цены на препараты возрастут более чем на 30% в нескольких регионах России.
В документе отметили, что закон вступает в силу с момента его опубликования. Ранее законопроект был одобрен членами Совета Федерации РФ, которые посчитали меру полностью оправданной. Кроме того, с 20 марта правительство организовало оперативный мониторинг цен.
26 марта президент России Владимир Путин призвал ужесточить наказание за реализацию контрафактных лекарств. Кроме того, 25 марта Совет Федерации одобрил закон о штрафах за продажу поддельных препаратов.
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