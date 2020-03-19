В Совфеде прокомментировали закон о госрегулировании цен на лекарства

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал принятый Госдумой закон о госрегулировании цен на лекарства при эпидемии, передает RT.

Рязанский отметил, что в данном законе речь идет о предоставлении права правительству устанавливать жесткое регулирование цен на неопределенное время. Он подчеркнул, что считает данную меру полностью оправданной.

"Это не значит, что они этим правом будут пользоваться сплошь и рядом. Речь идет только об ограниченных периодах, вызванных особой ситуацией. Также нужно устанавливать обратную связь с торговыми сетями, чтобы отслеживать, как действуют принятые меры", – сказал политик.

Ранее Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства при эпидемии. Документ вносит поправки в статью 60 федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 38 закона "Об основах охраны здоровья граждан РФ".

Согласно закону, правительство сможет устанавливать предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия в случае чрезвычайной ситуации и угрозы распространения эпидемии. Ограничения смогут действовать только 90 дней, причем в отношении лекарств, которые не включены в перечень жизненно важных, но становятся таковыми при ЧС.

19 марта Госдума также одобрила поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ответственность за фальсификацию лекарств при продаже через интернет. Ранее такой формат работы поставщиков одобрил президент России Владимир Путин.

