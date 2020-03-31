Действия отказавшихся от самоизоляции предложили приравнять к пропаганде суицида

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Действия знаменитостей, которые не соблюдают режим самоизоляции и выкладывают в соцсети соответствующие видео, нужно расценивать, как пропаганду суицида, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, эти люди пропагандируют действия, которые могут стать причиной негативных последствий для здоровья.

"Поэтому подобного рода деятели должны иметь такой же статус, как и "синие киты" (группы, где подростков склоняли к суициду. – Прим. ред.), которые для детей всякую гадость пытаются пропагандировать: идею самоубийства и так далее", – сказал Милонов Агентству "Москва".

Он отметил, что эти меры могут принести положительный результат.

Милонов также подчеркнул, что за границей такие деятели сразу были бы наказаны.

30 марта Сергей Собянин сообщил, что в Москве систему контроля за соблюдением режима самоизоляции планируют запустить к концу текущей недели. Он подчеркнул, что благодаря разработанной системе власти смогут полностью контролировать передвижение граждан по городу и оперативно работать с нарушителями режима.

Собянин также подчеркнул, что в ближайшее время будет принят федеральный закон, который позволит более активно работать по данному вопросу. Он добавил, что принятые на федеральном уровне меры позволили властям радикально усилить меры самоизоляции.

В Москве с 30 марта действуют ограничения на передвижения по городу. Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязательно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

25 марта Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.