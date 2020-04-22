В Роскачестве рассказали, как определить степень защиты маски

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роскачество рассказало о составе и правилах маркировки медицинских масок, которые указывают на степень защиты от бактерий и вирусов. Публикация размещена на сайте организации.

Гражданам напоминают, что маску необходимо носить, чтобы защитить других людей – каждый может быть носителем коронавируса или болеть COVID-19 без явных симптомов.

Современные одноразовые медицинские маски производят из трехслойного материала SMS, который отличается высокими абсорбирующими свойствами и при этом не пропускает биологически активные жидкости, химические составы и жиры.

По ГОСТ Р 58396-2019 существует два типа масок: одни предназначены для пациентов, их эффективность – не менее 95%, а вторые подходят специалистам в операционных или в иных медицинских помещениях, их эффективность – не менее 98%.

На упаковке любой медицинской маски, в том числе импортной, должен быть указан номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора. В частности, должны быть указаны ГОСТ Р 58396, степень защиты (I, II или IIR) и информация о том, что применены стандарты ЕН ИСО 15223-1 и ЕН 1041. За рубежом типы защиты указываются иначе: N95, N99 – в США и Китае, FFP1, FFP2 и FFP3 – в Европе.

Отмечается также, что продаваемые в интернете бытовые маски из трикотажа, неопрена или даже с медными волокнами от вирусов не спасают.

Специалисты МЧС составили список рекомендаций по ношению защитных масок в период пандемии коронавируса. Наиболее эффективными при появлении симптомов заражения COVID-19 являются респираторы и полумаски, у которых отсутствует клапан выдоха. Такие средства защиты позволят не заразить окружающих. Респираторы, о которых идет речь, имеют классы защиты FFP1, FFP2 и FFP3 (без клапанов).

Если нет таких респираторов, подойдут и одноразовые медицинские маски – на их внутренней поверхности будут собираться выделения при чихании и кашле. Респираторы класса защиты FFP3 вкупе с защитными очками специалисты рекомендуют надевать при контакте с зараженными коронавирусом. В МЧС отмечают, что это дает на 99% эффективную защиту.

Ранее в МЧС отмечали, что маска нужна в местах скопления людей, к которым относится общественный транспорт и магазин, а также если осуществляется уход за больными.