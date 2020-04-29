Власти Москвы не ожидают масштабного банкротства предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Масштабного банкротства предприятий власти столицы не ожидают, но не отрицают индивидуальных сложностей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Про масштабную (серию банкротств) пока рисков не видим, какие-то индивидуальные сложности у бизнеса, безусловно, могут возникать", – сообщил он.

Заммэра заявил, что выручка столичных предприятий в апреле упала на 30–40%, в некоторых отраслях фиксировалось падение до 50%.

"У нас выручка все равно накопленным итогом с начала года у компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года, в среднем на 10-15%", – отметил Ефимов в интервью радио "Коммерсант FM".

Заммэра также сообщил, что недополученные доходы в бюджет Москвы составят 600 миллиардов рублей. Также, по его словам, будут сохранены все социальные гарантии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить новый пакет поддержки бизнеса и граждан. По его словам, с особенными трудностями столкнулись представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Глава государства обратил внимание на необходимость поддержки в этом направлении.

В правительстве также сформировали перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за кризиса, вызванного коронавирусом. В него включили туризм, гостиничный бизнес, предприятия торговли и услуг, а также кинотеатры, стоматологическую практику и другое.