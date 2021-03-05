Останкинская телебашня включит праздничную подсветку в честь 8 Марта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские телебашни включат праздничную подсветку в честь Международного женского дня. Об этом рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Целый день медиафасад Останкинской башни будет подсвечен розовым цветом. Также на нем появится видеооткрытка с цветами и надписями: "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!".

Кроме того, в честь праздника подсветку включат филиалы РТРС в Нижнем Новгороде, Грозном, Челябинске, Пензе, Екатеринбурге, Воронеже, Перми, Самаре и Саранске.

Ранее заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова объявила о проведении в Москве необычной акции. На один день остановка "Улица 8 Марта" будет переименована в "8 Марта".