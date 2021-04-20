Собянин поддержал идею по проведению акции для вакцинировавшихся пожилых людей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Представители бизнеса обеспокоены ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве и предлагают запустить акцию, которая бы стимулировала пожилых горожан скорее вакцинироваться. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что в своем обращении представители Московской торгово-промышленной палаты отметили, что из-за жесткого локдауна в других странах предприниматели терпят серьезные убытки. Избежать схожего сценария поможет программа стимулирования вакцинации пожилых людей, для которых вирус особенно опасен.

"Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе", – говорится в сообщении.

Собянин отметил, что предложение бизнеса достойно внимания, так как последние 2–3 недели ситуация с коронавирусом в столице ухудшается, добавив, что не стоит ограничиваться лишь торговыми скидками.

"Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса", – сказал мэр.

Он добавил, что средства на реализацию программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса. При этом организационную поддержку обеспечит правительство столицы. Созданная в прошлом году инфраструктура программы "Миллион призов" упростит эту задачу.

"О запуске программы сообщим в ближайшее время. Заранее спасибо всем, кто примет участие в акции, которая спасет жизнь многим москвичам", – заключил Собянин.

Реквизиты для перечисления пожертвований на программу поощрений размещены на сайте мэра столицы.

Ранее сообщалось, что почти половина всех привитых от COVID-19 в Москве – люди старше 60 лет. Именно пожилые люди чаще всего оказываются в группе риска.

