Сергунина: каток на ВДНХ откроется 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По словам представителя мэрии, общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров. Из них 20 тысяч – это искусственное ледовое покрытие.

В день открытия, 26 ноября, посетителям катка покажут театральные постановки и выступления артистов на льду. Программа по случаю начала сезона стартует в 17:00, ее тема – "Сказочная зима".

В будни каток на ВДНХ будет работать с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Предусмотрен технический перерыв с 15:00 до 17:00. В инфраструктуру площадки входят раздевалки, пункты проката и заточки коньков, медпункт и точки питания.

Функционировать каток будет в соответствии с санитарными нормами по коронавирусу. Билеты можно будет приобрести заранее онлайн. Коньки и иной инвентарь будут дезинфицировать – для этой же цели на входах установят соответствующие рамки. В закрытых помещениях катка потребуется носить маски.

В новом сезоне посетителям площадки на ВДНХ стали доступны новые сервисы. В их числе абонемент на посещение и билеты с открытой датой, а также некоторые другие.

Ранее в ноябре сообщалось, что в столице на предстоящий зимний сезон откроют порядка четырех тысяч объектов зимнего отдыха. В их числе катки, ледяные горки и снежные городки.

