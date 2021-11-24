Сергунина: каток на ВДНХ откроется 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Он вновь станет самым большим в Москве", – рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По словам представителя мэрии, общая площадь катка с инфраструктурой составляет 53 тысячи квадратных метров. Из них 20 тысяч – это искусственное ледовое покрытие.
В день открытия, 26 ноября, посетителям катка покажут театральные постановки и выступления артистов на льду. Программа по случаю начала сезона стартует в 17:00, ее тема – "Сказочная зима".
В будни каток на ВДНХ будет работать с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Предусмотрен технический перерыв с 15:00 до 17:00. В инфраструктуру площадки входят раздевалки, пункты проката и заточки коньков, медпункт и точки питания.
Функционировать каток будет в соответствии с санитарными нормами по коронавирусу. Билеты можно будет приобрести заранее онлайн. Коньки и иной инвентарь будут дезинфицировать – для этой же цели на входах установят соответствующие рамки. В закрытых помещениях катка потребуется носить маски.
В новом сезоне посетителям площадки на ВДНХ стали доступны новые сервисы. В их числе абонемент на посещение и билеты с открытой датой, а также некоторые другие.
Ранее в ноябре сообщалось, что в столице на предстоящий зимний сезон откроют порядка четырех тысяч объектов зимнего отдыха. В их числе катки, ледяные горки и снежные городки.
Каток на ВДНХ откроется 26 ноября
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