В Москве отремонтируют 58 центров "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве обновят 58 центров "Мои документы", в девяти из них проведут капитальный ремонт, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что посещение офисов госуслуг должно вызывать у москвичей позитивные эмоции, поэтому столичные власти стремятся постоянно повышать качество обслуживания, а также совершенствовать их помещения.
"Учитываем все нюансы и тот факт, что к нам приходят совершенно разные категории граждан: жители старшего поколения, маломобильные граждане, родители с маленькими детьми. Поэтому мы делаем еще один шаг в развитии инфраструктуры офисов "Мои документы" – 58 центров госуслуг обновят в рамках масштабных ремонтных работ", – заявила Ракова.
Капитальный ремонт планируется провести в девяти офисах "Мои документы", обслуживающих районы Кунцево и Можайский, Москворечье-Сабурово, Ивановское, Печатники, Свиблово, Проспект Вернадского, Хорошёво-Мнёвники, Фили-Давыдково, Южное Медведково. Еще в 36 центрах отремонтируют входные группы, адаптировав их под нужды маломобильных граждан. Также в 13 офисах установят узлы учета потребляемых коммунальных ресурсов.
"Офисы "Мои документы" – значимая часть инфраструктуры города. Именно поэтому важно проводить работы по своевременному капитальному ремонту и перепрофилированию помещений под новые центры в целях повышения их безопасности и доступности для всех категорий граждан, а также улучшения условий труда сотрудников", – сказал глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.
По его словам, с 2015 по 2020 год комплекс городского хозяйства Москвы отремонтировал уже 126 офисов.
Ранее сообщалось, что благоустройство территорий 45 столичных поликлиник планируют завершить до конца 2022 года. Новый облик получают не только здания медучреждений, но и прилегающие к ним территории.
В Москве обновят 58 центров "Мои документы"
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