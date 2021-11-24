Движение транспорта ограничат на участке проспекта Андропова до конца лета 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение транспорта ограничат на участке проспекта Андропова. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.
Как сообщили в ведомстве, ограничения вводятся из-за строительства объектов метрополитена. Они будут действовать с 30 ноября 2021 года до 31 августа следующего года.
"На участке от проспекта Андропова до улицы Маршала Шестопалова круглосуточно будет ограничено движение автомобилей", – отмечается в телеграм-канале Дептранса.
По информации ведомства, на участке организуют движение по трем полосам в каждом направлении. Для этого в нескольких местах создадут временные уширения. В частности, они появятся на проспекте Андропова от дома 58б до дома 58а, а также на улице Маршала Шестопалова от проспекта Андропова до дома 29б, строения 9 по Каширскому шоссе.
Ранее движение транспорта по Волоколамскому тоннелю в Москве полностью восстановили после проведения ремонтных работ.
До этого движение перекрывали в обе стороны: и в центр города, и в область. В Дептрансе просили водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.
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