Мачта освещения упала на проезжую часть на Строгинском мосту

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В столичном районе Строгино на проезжую часть наклонилась опора освещения. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. В связи с произошедшим движение транспорта на Строгинском мосту затруднено.

"Движение в сторону центра осуществляется по одной полосе и осложнено. Выбирайте маршруты в объезд по проспекту Маршала Жукова или Волоколамскому шоссе", – говорится в сообщении.

Также в районе ДТП задерживаются трамваи № 10, 15, 21, 30, следующие в сторону станции метро "Щукинская" и в сторону района Строгино. А также с опозданием прибывают автобусы № 137, 310, 638, 640, 687 и 798.

Ранее водитель грузовика не справился с управлением, и автомобиль перевернулся на бок на Садовом кольце. ДТП случилось на Сухаревской площади. В результате случившегося никто не пострадал.

