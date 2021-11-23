Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве восстановили

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение транспорта по Волоколамскому тоннелю в Москве полностью восстановили. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса города.

Ранее ограничения в тоннеле вводились по причине проведения ремонтных работ.

Движение перекрывали в обе стороны: и в центр города, и в область. В Дептрансе просили водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

В предыдущий раз движение по Волоколамскому тоннелю перекрывали в ночь с 17 на 18 ноября. Причиной также назывались ремонтные работы.