Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли до утра вторника

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве перекрыли до утра вторника, 23 ноября. Об этом информирует департамент транспорта города.
Как отмечается в телеграм-канале Дептранса, ограничения связаны с ремонтными работами.
"Перекрытия организованы по обоим направлениям: и в центр, и в область", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Там попросили водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.
В предыдущий раз движение по Волоколамскому тоннелю перекрывали в ночь с 17 на 18 ноября. Причиной также назывались ремонтные работы.