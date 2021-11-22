Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли до утра вторника

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение по Волоколамскому тоннелю в Москве перекрыли до утра вторника, 23 ноября. Об этом информирует департамент транспорта города.

Как отмечается в телеграм-канале Дептранса, ограничения связаны с ремонтными работами.

"Перекрытия организованы по обоим направлениям: и в центр, и в область", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там попросили водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

В предыдущий раз движение по Волоколамскому тоннелю перекрывали в ночь с 17 на 18 ноября. Причиной также назывались ремонтные работы.