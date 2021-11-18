Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли до утра четверга, 18 ноября. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы.

Как уточняется в телеграм-канале ведомства, причиной ограничений стало проведение ремонтных работ.

"Перекрытия организованы по обоим направлениям: и в центр, и в область", – заявили в Дептрансе.

Там отметили, что перекрытие будет действовать до 05:00 18 ноября. Водителей попросили планировать маршруты в объезд указанного участка.

Ранее сообщалось, что движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе ограничили и перекрыли почти на год. Ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года.