Каток в "Лужниках" откроется 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сезон катания на коньках откроется в "Лужниках" в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса.
"Знаменитый московский каток в сезоне-2021/2022 порадует великолепным льдом, любимой музыкой и зарядит энергией большого города!" – говорится в сообщении.
От других столичных катков площадку в "Лужниках" отличает отсутствие разделения на фрагменты и дорожки. Площадь ледового полотна составляет 16 тысяч квадратных метров.
При катке будет работать раздевалка, а также пункт проката и заточки коньков. Только начинающие кататься на коньках горожане смогут обратиться за помощью к консультантам, а для детей предусмотрены специальные передвижные опоры в виде пингвинов.
Со вторника по пятницу каток будет работать с 16:00 до 22:00 с перерывом на час, а в выходные – с 13:00 до 22:30 – всего три сеанса с часовыми перерывами. В зависимости от дня недели взрослый билет обойдется в 400–600 рублей, для детей 7–13 лет – 200–300 рублей, а для более младших вход на каток будет бесплатный.
26 ноября также откроется каток на ВДНХ. В этот день посетителям катка покажут театральные постановки и выступления артистов на льду. Он проработает до 27 февраля 2022 года.
Каток на ВДНХ откроется 26 ноября
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