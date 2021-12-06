Более 100 катков открыты для жителей в САО

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Северном административном округе Москвы открыты 114 катков, 97 из которых с естественным покрытием, а 17 – с искусственным. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В этом году реконструировали два катка с искусственным льдом. Один из них находится в парке "Северные Дубки", в котором в рамках комплексного благоустройства привели в порядок дорожки, тропинки, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Второй реконструированный каток находится по адресу Онежская улица, дом 53, корпус 1.

В парке Северного речного вокзала появился новый каток, а самые большие площадки для катания на коньках площадью 1 800 квадратных метров находятся в парке "Ангарские пруды" и на Дегунинской улице, а также в проезде Черепановых в Коптеве.

Посмотреть адреса катков с искусственным льдом в САО можно здесь. В Северном административном округе также откроют 13 лыжных трасс общей протяженностью более 20 километров.

Ранее катки с искусственным льдом открылись в московских парках. Всего в городе заработало 20 катков, 7 из них бесплатные. В основном площадки работают с 10:00 до 23:00.

