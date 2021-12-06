Более 100 катков открыты для жителей в САО

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Северном административном округе Москвы открыты 114 катков, 97 из которых с естественным покрытием, а 17 – с искусственным. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В этом году реконструировали два катка с искусственным льдом. Один из них находится в парке "Северные Дубки", в котором в рамках комплексного благоустройства привели в порядок дорожки, тропинки, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Второй реконструированный каток находится по адресу Онежская улица, дом 53, корпус 1.
В парке Северного речного вокзала появился новый каток, а самые большие площадки для катания на коньках площадью 1 800 квадратных метров находятся в парке "Ангарские пруды" и на Дегунинской улице, а также в проезде Черепановых в Коптеве.
Посмотреть адреса катков с искусственным льдом в САО можно здесь. В Северном административном округе также откроют 13 лыжных трасс общей протяженностью более 20 километров.
Ранее катки с искусственным льдом открылись в московских парках. Всего в городе заработало 20 катков, 7 из них бесплатные. В основном площадки работают с 10:00 до 23:00.
В Москве начал работать прокат тюбингов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: