Катки с искусственным покрытием начали работать в московских парках — Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Катки с искусственным льдом открылись в московских парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего в городе заработало 20 катков, 7 из них бесплатные. В основном площадки работают с 10:00 до 23:00.
Знаменитому катку в Парке Горького в честь 90-летнего юбилея вернули историческое название – "Зеркальный". В его составе детский каток и хоккейная площадка. Забронировать коньки для проката можно онлайн.
К числу ежедневных коньков относятся каток "PROЛед" в саду "Эрмитаж", каток "Сияние льда" в Таганском парке, "Полярный" в парке Фили и "City-каток" в парке Красная Пресня.
Также работает каток в парке 50-летия Октября, в Перовском парке, каток "Серебряный лед" в Измайловском парке, ледовая площадка "Льдинка" в ландшафтном парке Митино.
Билеты на катки можно купить только онлайн на сайтах парков. Там же можно ознакомиться с сеансами работы катков.
На всех площадках будут соблюдаться санитарные меры – в пунктах проката и раздевалках придется использовать маски. При входе будут измерять температуру. На катках рассчитано максимальное число посетителей, которые могут находиться там одновременно.
Ранее сообщалось, что Москва начала готовиться к фестивалю "Путешествие в Рождество". В настоящее время на улицах начали монтировать фестивальные площадки, где развернутся ярмарки с новогодними и рождественскими угощениями и подарками.
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