Катки с искусственным покрытием начали работать в московских парках — Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Катки с искусственным льдом открылись в московских парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в городе заработало 20 катков, 7 из них бесплатные. В основном площадки работают с 10:00 до 23:00.

Знаменитому катку в Парке Горького в честь 90-летнего юбилея вернули историческое название – "Зеркальный". В его составе детский каток и хоккейная площадка. Забронировать коньки для проката можно онлайн.

К числу ежедневных коньков относятся каток "PROЛед" в саду "Эрмитаж", каток "Сияние льда" в Таганском парке, "Полярный" в парке Фили и "City-каток" в парке Красная Пресня.

Также работает каток в парке 50-летия Октября, в Перовском парке, каток "Серебряный лед" в Измайловском парке, ледовая площадка "Льдинка" в ландшафтном парке Митино.

Билеты на катки можно купить только онлайн на сайтах парков. Там же можно ознакомиться с сеансами работы катков.

На всех площадках будут соблюдаться санитарные меры – в пунктах проката и раздевалках придется использовать маски. При входе будут измерять температуру. На катках рассчитано максимальное число посетителей, которые могут находиться там одновременно.

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