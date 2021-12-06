Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартует в Москве 10 декабря

Фото: "Московские сезоны"

В Москве с 10 декабря по 9 января пройдет традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество", для горожан будут работать праздничные ярмарки, катки и карусели. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года планируется проведение фестиваля "Путешествие в Рождество" на площадках "Московских сезонов". Будут работать ярмарки, 18 ледовых катков с искусственным льдом, а также площадка для керлинга", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все фестивальные площадки будут работать в строгом соответствии с правилами противоэпидемической безопасности. В частности, на входе будет проводиться бесконтактная термометрия и контроль масок, которые будут выдавать бесплатно в случае их отсутствия. Все торговые шале и зоны общепита будут оснащены терминалами с возможностью бесконтактной оплаты.

"На каруселях часть мест будет занята куклами – плюшевыми медведями, закрепленными пластиковыми стяжками. После завершения каждого сеанса работы каруселей в течение 10 минут будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей", – уточняется в материале.

Допуск на катки будет осуществляться исключительно по предварительной записи через мобильное приложение "Московские сезоны", по телефону горячей линии или на сайте moscowseasons.com.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что фестивальные площадки в Москве будут работать без мастер-классов в связи с неустойчивой эпидемиологической обстановкой. Градоначальник уточнил, что другие объекты – катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки – работать будут.

Одной из фестивальных площадок станет территория у открывшегося на Болотной набережной Дома культуры "ГЭС-2". Собянин рассказал, что на набережной установят новогоднюю елку и откроют каток.

В прошлом году традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" был отменен в связи с непростой эпидемической обстановкой в столице. Также были отменены новогодние елки и представления.