Территория у дома культуры "ГЭС-2" станет рождественской фестивальной площадкой – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Территория у открывшегося на Болотной набережной Дома культуры "ГЭС-2" станет фестивальной площадкой к Рождеству, рассказал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что на расширенной набережной установят новогоднюю елку и откроют каток.

"Дом культуры "ГЭС-2" – совершенно уникальное арт-пространство. Синтез исторического наследия и новых идей. Его лучше хоть раз увидеть, чем сто раз услышать. Самому оценить размах и красоту огромных светлых залов. Прогуляйтесь вокруг", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также Собянин напомнил, что ранее здесь была проведена реконструкция Патриаршего моста.

Новый Дом культуры "ГЭС-2" был открыт 1 декабря Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным и главным инвестором проекта Леонидом Михельсоном.

Обновленный Дом культуры является уникальным сооружением, представляющим собой новый центр творчества и культуры столицы.