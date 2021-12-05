Территория у дома культуры "ГЭС-2" станет рождественской фестивальной площадкой – Собянин

13:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Территория у открывшегося на Болотной набережной Дома культуры "ГЭС-2" станет фестивальной площадкой к Рождеству, рассказал Сергей Собянин.
Мэр сообщил, что на расширенной набережной установят новогоднюю елку и откроют каток.
"Дом культуры "ГЭС-2" – совершенно уникальное арт-пространство. Синтез исторического наследия и новых идей. Его лучше хоть раз увидеть, чем сто раз услышать. Самому оценить размах и красоту огромных светлых залов. Прогуляйтесь вокруг", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Также Собянин напомнил, что ранее здесь была проведена реконструкция Патриаршего моста.
Новый Дом культуры "ГЭС-2" был открыт 1 декабря Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным и главным инвестором проекта Леонидом Михельсоном.
Обновленный Дом культуры является уникальным сооружением, представляющим собой новый центр творчества и культуры столицы.
Посетители смогли увидеть старт проектов нового культурного пространства "ГЭС-2"
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