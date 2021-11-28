В Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-катка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве торжественно открылся ГУМ-каток. Как отмечает РИА Новости, площадка будет принимать посетителей уже в 16-й сезон.

Гостям церемонии показали отрывок из мюзикла олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Лебединое озеро". На льду выступили фигуристы Петр Чернышев и Маргарита Дробязко.

"Какое же счастье, что нам каждый год дарят такой праздник! Надеюсь, всем зрителям понравилось наше выступление из постановки "Лебединое озеро". Призываю всех надевать коньки и идти на каток", – заявила Навка.

ГУМ-каток в нынешнем сезоне продолжит работать с соблюдением антикоронавирусных норм, для гостей предусмотрены одноразовые маски.

Отмечается, что, по традиции, первые четыре сеанса по будням будут бесплатными. Кроме того, гостям катка предложат мастер-классы со звездами российского спорта.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, около четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроют в столице в этом сезоне.