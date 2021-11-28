В Москве открывается горнолыжный сезон. Сноубордисты и лыжники могут посетить городские склоны в пешей доступности от метро.

Как сообщают работники площадок, посетить склоны можно без QR-кодов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.