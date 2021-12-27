Столичные парки проведут праздничную онлайн-программу 31 декабря

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Парки столицы проведут праздничную онлайн-программу 31 декабря, в которую вошли концерты, мастер-классы и викторины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.
"Подготовка к Новому году 31 декабря особенно кипит. Скрасить суету можно будет с новогодней онлайн-программой парков, подведомственных департаменту культуры города Москвы", – говорится в сообщении.
Так, в 18:00 в соцсетях Бабушкинского парка зрители смогут окунуться в мир сказок вместе с учениками вокальной школы-студии "Аллегро".
Парк "Северное Тушино" совместно с киностудией "Союзмультфильм" проведет викторину по любимым новогодним мультфильмам. Вопросы опубликуют в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. Победители получат два билета в познавательно-развлекательный центр "Союзмультклуб".
Парк "Красная Пресня" подготовил мастер-класс по созданию новогоднего подсвечника. 31 декабря в 11:00 пользователям Instagram расскажут, как из шишек, орешков, сухоцветов, натуральных веточек нобилиса можно смастерить тематический подсвечник.
А в 22:00 подписчиков соцсетей парков "Дубки" и Гончаровский ждет новогодний сет от группы ВИА "Волга-Волга".
Ранее стало известно, что каток на ВДНХ в новогоднюю ночь будет работать до 02:00. Кроме того, все новогодние праздники на катке будет действовать обширная тематическая программа. С 20:00 до 02:00 посетители катка увидят ледовые шоу, шоу барабанщиков и выступления фигуристов. Гости и жители города также смогут принять участие в праздничном костюмированном шествии.
С 2 по 9 января гостей катка ждет бесплатная спортивно-развлекательная программа.
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