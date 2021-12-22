В столичном метро появились новогодние комиксы от Музея транспорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Музей Транспорта Москвы запустил новогодний проект "Истории людей глазами транспорта", в рамках которого на станциях столичного метро и остановках наземного транспорта появились плакаты с комиксами. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"В коллаборации с художниками и сценаристами мы создали свой первый комикс "Истории людей глазами транспорта", наполненный предновогодней суетой, радостью долгожданных встреч и трепетом, с которым каждый ждет праздник. Согласно теории шести рукопожатий, мы все связаны линиями метро", – рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Отмечается, что всего на объектах московского транспорта появились 24 новогодних комикса, которые создавались в сотрудничестве с агентством "Параллель". Они будут украшать переходы станций метро и остановки наземного транспорта до конца февраля.

"Среди 24 плакатов 4 посвящены площадкам Музея Транспорта Москвы, а именно Северному речному вокзалу, павильону "Транспорт СССР" на ВДНХ, Музейному маршруту "Т" и Гаражу Мельникова", – говорится в сообщении.

В метро комиксы можно увидеть на станциях "Алтуфьево", "Китай-город", "Марксистская", "Нахимовский проспект", "Орехово", "Пролетарская", "Римская", "Саларьево", "Серпуховская", "Сухаревская", "Тургеневская", "Щукинская".

Журнал с полным собранием плакатов и стикеры можно приобрести в сувенирных магазинах музея на Северном речном вокзале и в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в столичном метро в продаже появились тематические "Тройки", выпущенные в честь 170-летия железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Тираж составил 10 тысяч экземпляров.