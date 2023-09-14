Более 100 железнодорожных станций и 470 км путей построили в Москве за 12 лет

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

За последние 12 лет в Москве возвели 476 километров железнодорожных путей и 108 станций. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

"Мы переосмыслили значение железных дорог. Первым шагом стал запуск Московского центрального кольца, эффект от которого поразил нас сразу. В качестве следующего шага было принято решение развить проект МЦК до агломерационного значения. Так мы приступили к реализации проекта МЦД", – подчеркнул он.

По словам Бочкарева, в ноябре 2019 года было открыто движение по первому и второму Московскому центральному диаметру. В этом году движение запустили на МЦД-3 и МЦД-4.

"Работа по модернизации железнодорожных станций и остановочных пунктов, а также по созданию новых городских вокзалов продолжается", – отметил заммэра.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко обратил внимание на положительный эффект от проектов развития железных дорог.

"С одной стороны, на новые направления уйдет часть спроса с существующих автобусных маршрутов, подвозящих пассажиров к станциям метрополитена – и соответственно, разгрузятся радиальные направления подземки. С другой стороны, часть людей пересядет на общественный транспорт с личного авто", – сказал он.

Эксперт указал, что развитие транспортной системы столицы обуславливает возможности перехода к полицентричной структуре.

Ранее стало известно, что станция МЦД-3 Авиамотораная будет реконструирована в соответствии с новым стандартом московских городских вокзалов. Заммэра Андрей Бочкарев уточнял, что в проекте предусмотрено строительство внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути.

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