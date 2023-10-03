В МИД Финляндии заявили о подготовке нового пакета военной помощи Украине

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Финляндия планирует направить новый пакет военной помощи Украине. Об этом глава МИД страны Элина Валтонен написала в социальной сети Х.

Она добавила, что Хельсинки и Евросоюз будут помогать Киеву "так долго, как это потребуется". Кроме того, министр напомнила, что суммарно Финляндия предоставила Украине почти 2 миллиарда евро.

Около 1,3 миллиарда евро из них приходятся на военную помощь.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон скоро объявит о выделении Киеву нового пакета вооружений. Она объяснила, что это будет сигнал того, что США продолжают поддерживать Украину.

Помимо этого, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз до конца года может утвердить новый пакет военной помощи Украине в размере 5 миллиардов евро в 2024 году.

Вместе с этим он подчеркнул, что ЕС продолжит развивать сотрудничество с украинской стороной в оборонной промышленности, разминировании, а также борьбе с дезинформацией.

У Пентагона осталось около 5 млрд долларов на оказание финансовой помощи Украине – СМИ