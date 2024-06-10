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Конфликт на Украине выходит в новую фазу противостояния, ВСУ на фоне больших потерь сосредоточатся только на попытках ударов по России поставляемым западным оружием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

"Людей на фоне больших потерь и нежелания умирать за клику (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского не хватает <...> а вот запускать ракеты и беспилотники – на это у них еще людской ресурс найдется", – сказал Константинов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, Россия должна быть готова к таким действиям ВСУ. Константинов также отметил, что страны Запада живут колониальным мышлением и не беспокоятся о других народах. Коллективный Запад волнует лишь своя экономика, им плевать на сотни тысяч убитых украинцев, заключил Константинов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая поставка вооружений Украине приводит к очередному витку напряженности в конфликте. Он утверждает, что ответственность за это лежит на странах, которые инициируют такое развитие событий.