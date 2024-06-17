Небензя заявил, что РФ нужны гарантии внеблокового статуса Украины

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

России необходимо четкое подтверждение внеблокового статуса Украины и признание реалий на земле. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия напомнит об этом, когда ее бывшие партнеры придут к необходимости переговоров. Небензя также добавил, что эти требования РФ не менялись.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отвергает переговоры с Киевом, однако потребуется легитимная фиксация их итогов. Переговоры по мирному урегулированию потребуют системы гарантий, которые обеспечат доверие, отмечал Песков.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что присутствие российской стороны за столом переговоров необходимо для завершения конфликта. Кулеба также заявлял, что взгляды западных стран и государств Глобального Юга на пути завершения конфликта сильно различаются.

