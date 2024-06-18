Владимир Путин пообщался с жителями Якутска во время рабочего визита в регион. Он решил осмотреть центральный городской стадион "Туймаада" в ходе беседы с главой региона Айсеном Николаевым.

Там на следующей неделе стартуют Азиатские детские спортивные игры. Российский глава отметил, что стадион красивый.

Путин покинул кортеж и в сопровождении охраны вышел к собравшейся у стадиона толпе. Он пожимал протянутые к нему руки. Из толпы доносились фразы: "Владимир Владимирович, мы с вами!", "Я вас обожаю".

Один мужчина поинтересовался состоянием здоровья президента. Путин ответил, что все отлично. Мужчина также отметил, что президент на него похож.

"Да! Мы все друг на друга похожи", – отреагировал глава государства.

К президенту из толпы обратился ребенок и рассказал, что серьезно занимается спортом. Путин ответил, что тот будет чемпионом.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остановка кортежа была незапланированной, но российский лидер часто так делает во время региональных поездок.

Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой утром 18 июня. С посещения региона у президента начнется большая дальневосточная поездка.

Вечером он отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день – во Вьетнам.

