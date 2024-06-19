ВС РФ за сутки поразили пункты управления трех бригад ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) за сутки нанесли поражение пунктам управления трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о 5-й штурмовой, 54-й и 92-й механизированных бригадах ВСУ. Также ВС РФ ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 124 районах, добавили в оборонном ведомстве. В это же время российские ПВО сбили 43 украинских беспилотника, 10 снарядов РСЗО HIMARS и три авиационные бомбы Hammer, подчеркнули в МО РФ.

За прошедшие сутки российская армия нанесла поражение живой силе и технике противника в районах Волчанска, Старицы, Липцов, Петропавловки и Синьковки Харьковской области, а также Стельмаховки и Червоной Дибровы ЛНР. Аналогично удары по ВСУ последовали в районах Миньковки, Калинины, Часова Яра, Константиновки, Катериновки, Карловки, Новгородского, Евгеновки, Уманского, Воздвиженки, Камышевки, Торецка, Павловки, Шевченко и Владимировки ДНР, а также в Марфополе и Каменском Запорожской области и Днепровском Херсонской области.

Ранее в Минобороны рассказывали, что потери ВСУ за неделю с 14 по 7 июня составили до 12 795 военных. По мнению британского политика Найджела Фараджа, Москва может продолжать СВО бесконечно, пока Запад не прекратит помогать Киеву. Однако рано или поздно это кончится мирными переговорами, на которых Украина должна будет отказаться от части своей территории, добавлял он.

