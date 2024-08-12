Группировки "Центр" и "Юг" за месяц освободили 19 населенных пунктов ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировки войск "Центр" и "Юг" за июль освободили 19 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

При этом за прошедшую неделю на донецком направлении также освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое.

Вооруженные силы России ранее освободили населенный пункт Лисичное в ДНР. Как отметили в ведомстве, российские военнослужащие продолжают удерживать инициативу на всем донецком направлении.

К настоящему моменту военным удалось взять под контроль городские кварталы в Красногоровке. Также зачистка от ВСУ и националистов завершается в населенных пунктах Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.