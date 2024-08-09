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Российские вооруженные силы за неделю уничтожили пять украинских истребителей, три боевые машины РСЗО Vampire, две пусковые установки ЗРК С-125 и 668 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

По вражеской технике работала авиация, ракетные войска и артиллерия, расчеты беспилотников и средства противовоздушной обороны России.

Система ПВО сбила четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, 14 оперативно-тактических ракет ATACMS, управляемую авиабомбу Hammer, две зенитные управляемые ракеты комплекса Patriot, 72 реактивных снаряда HIMARS, Vampire и "Ольха".

Ранее подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики.

Российские военнослужащие впервые ликвидировали в зоне проведения спецоперации бронетранспортер Spartan, который произвели в Британии. Также российский расчет ОТРК "Искандер" уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава.

До этого российские солдаты освободили населенный пункт Волчье в ДНР. Они поразили формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Торецк, Новгородское, Розовка, Ивановка, Новогродовка и Новоселовка Первая ДНР.

