Кабмин одобрил выделение средств регионам на прием людей, вынужденно покинувших жилье

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Правительство РФ одобрило выделение средств регионам, принимающим людей, вынужденно покинувших свои дома на территории Украины или в российских регионах, где введен максимальный и средний уровни реагирования, сообщает пресс-служба кабмина.

Соответствующий вопрос о был рассмотрен 15 августа. В результате парламент вынес положительное решение.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области будет в основном финансироваться из федерального бюджета, так как такую схему предполагает режим ЧС. В связи с этим федеральные органы исполнительной власти в рамках курируемых сфер могут вносить предложения по различного рода компенсациям региону. После проработки инициатив их будут вносить в правительство.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Режим чрезвычайной ситуации федерального характера на территории Курской области ввели утром 9 августа. Кроме того, в регионе установили федеральный уровень реагирования.

Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. 14 августа режим ЧС регионального уровня был объявлен в Белгородской области.