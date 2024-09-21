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21 сентября, 09:33

Происшествия

Два человека погибли в результате обстрелов жилого массива в Горловке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Два человека стали жертвами обстрелов жилого массива "Строитель" в Горловке. Глава города Иван Приходько рассказал о происшествии в телеграм-канале.

Так, от полученных травм скончались водитель автобуса и мирная жительница, которая пострадала днем ранее, уточнил мэр.

Ранее три человека погибли, еще пять граждан были ранены в результате обстрела со стороны ВСУ рынка "Сокол", расположенного в Кировском районе Донецка.

Кроме того, в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывчатки с украинского дрона пострадала девушка 2004 года рождения.

Число пострадавших в результате обстрела ТЦ "Галактика" в Донецке увеличилось до 11

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