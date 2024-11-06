В Дагестане усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти Дагестана приняли решение усилить в регионе режим безопасности на гражданских и военных объектах после уничтожения БПЛА над территорией республики, передает пресс-служба администрации главы региона Сергея Меликова.

"Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане утром 6 ноября. Из-за инцидента аэропорт Махачкалы временно прекратил работу. По словам генерального директора воздушной гавани Саида Рамазанова, пока не ясно, когда аэропорт начнет снова функционировать.