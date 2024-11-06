Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 11:17

Происшествия

В Дагестане усилен режим безопасности на гражданских и военных объектах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти Дагестана приняли решение усилить в регионе режим безопасности на гражданских и военных объектах после уничтожения БПЛА над территорией республики, передает пресс-служба администрации главы региона Сергея Меликова.

"Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, жителям республики ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Каспийском в Дагестане утром 6 ноября. Из-за инцидента аэропорт Махачкалы временно прекратил работу. По словам генерального директора воздушной гавани Саида Рамазанова, пока не ясно, когда аэропорт начнет снова функционировать.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика