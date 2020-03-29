Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"

Безработным горожанам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом, сообщил мэр Москвы на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что из-за сложившейся ситуации многие горожане останутся без работы.

"Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки. В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19 тыс. 500 руб. в месяц", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что выплату назначат автоматически, заявлений подавать не нужно.

По его словам, меры, которые вводятся в городе, являются необходимыми.

"Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", – подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что более 500 человек в России уже привлекались к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. О необходимости пресечения легкомысленного отношения к безопасности окружающих ранее сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.