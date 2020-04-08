Рабочие смены в России могут сократить до трех часов к 2040 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия могла бы перейти на трехчасовой рабочий день к 2040 году при сохранении нынешних темпов роста производительности, сообщает газета "Известия".

В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского считают, что это станет возможно, если предприятия будут делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не сокращать их.

Исследователи отталкивались от научного прогноза английского экономиста Джона Кейнса. В эссе 1930 года он писал, что к 2030-му году производство сможет перейти на трехчасовые смены. Однако пока прогноз не сбывается. В нынешних реалиях предполагается, что к 2030 году сотруднику нужно будет работать не меньше 33 часов в неделю.

Его ожидания основывались на предпосылке, что число занятых в промышленности не поменяется и даже увеличится. Тогда при сокращении фонда рабочего времени за счет новых технологических решений уменьшение смены было бы единственным возможным решением. Фактически же заводы, нашедшие способы сэкономить человеческий труд, поступили иначе и сократили количество персонала.

В современной экономике доля занятости в производстве уступает доле работающих в непроизводственной сфере. Из-за этого нет необходимости в экономии труда в производстве для перераспределения рабочей силы в пользу сферы услуг.

В связи с этим не исключается использование всего сэкономленного времени человеческого труда для сокращения продолжительности смен, считают специалисты. И в таком случае введение трехчасового рабочего дня в России возможно к 2040 году, заключают они. Такую идею могли бы продвигать профсоюзы, полагают авторы работы.

Доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Михаил Хачатурян назвал такой прогноз маловероятным. Даже если цифровые технологии будут внедряться повсеместно, увеличение зарплаты и прибыли будет достигаться за счет сокращения рабочих мест, как сейчас, объяснил он.

Для роста производительности труда необходимы инвестиции в производство, модернизация оборудования, оптимизация процессов и другое, отметила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова. Однако в условиях кризиса это не будет приоритетной задачей, добавила она.

Дальнейшее сокращение рабочего времени действительно возможно, признал гендиректор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович. Но с точки зрения политики в исследовании слишком много допущений, обратил внимание он. Модель была бы жизнеспособна в строе, при котором работали бы не рыночные механизмы, а общественное управление, пояснил эксперт.