Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте упал более чем на четверть

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте упал более чем на четверть на фоне коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве рассказали, что в прошлом месяце российские перевозчики обслужили 6,57 миллиона пассажиров, что на 26,6% ниже аналогичного периода прошлого года.
Всего с начала года и до марта авиакомпании перевезли 23,4 миллиона пассажиров. Такие показатели являются ниже прошлогодних значений на 5,3%.
В Росавиации подчеркнули, что показатели упали у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", а также у транспортной компании "Уральские авиалинии".
При этом противоположная ситуация сложилась у авиакомпании "Сибирь", она в марте обслужила почти миллион пассажиров, что выше на 10,2%. Также показатели поднялись у "Победы" на 3%, авиакомпания в прошлом месяце обслужила 748 тысяч пассажиров.
В ведомстве пояснили, что уточненные данные по основным производственным показателям гражданской авиации за март будут опубликованы в конце апреля.
С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.
Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян.
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