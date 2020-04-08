Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте упал более чем на четверть

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Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте упал более чем на четверть на фоне коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве рассказали, что в прошлом месяце российские перевозчики обслужили 6,57 миллиона пассажиров, что на 26,6% ниже аналогичного периода прошлого года.

Всего с начала года и до марта авиакомпании перевезли 23,4 миллиона пассажиров. Такие показатели являются ниже прошлогодних значений на 5,3%.

В Росавиации подчеркнули, что показатели упали у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", а также у транспортной компании "Уральские авиалинии".

При этом противоположная ситуация сложилась у авиакомпании "Сибирь", она в марте обслужила почти миллион пассажиров, что выше на 10,2%. Также показатели поднялись у "Победы" на 3%, авиакомпания в прошлом месяце обслужила 748 тысяч пассажиров.

В ведомстве пояснили, что уточненные данные по основным производственным показателям гражданской авиации за март будут опубликованы в конце апреля.

С 27 марта в России прекратили регулярное и чартерное авиасообщения с другими странами. В то же время продолжается эвакуация россиян с территории иностранных государств.

Как посчитала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, прямые убытки российских авиакомпаний от вывозных рейсов составляют минимум 500 миллионов рублей ежедневно.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить 1,5 миллиарда рублей на компенсацию авиакомпаниям за вывоз россиян.

