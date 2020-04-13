Под наблюдением в РФ из-за коронавируса остается 141 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На данный момент под медицинским наблюдением остается 141 тысяча человек.

Накануне сообщалось, что 10 пациентов с подтвержденным диагнозом "двусторонняя пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию скончались в Москве.

Среди умерших – пациенты от 39 до 80 лет. У всех были сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 15570 заболевших, вылечился 1291 человек, скончались 130 человек.

Период до 30 апреля в России объявлен нерабочим в целях предупреждениях распространения в стране. Москвичам следует оставаться дома. Выходить можно только для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки (не более 100 метров от дома), выноса мусора, а также проезда до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. О поэтапном введении пропускного режима 10 апреля объявил Сергей Собянин. Мэр объяснил, что данная мера вводится на фоне масштабного распространения коронавируса в РФ и столице в частности. В тот же день аналогичное решение озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Есть три варианта получения пропусков: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по SMS на короткий номер 7377.

Цифровые пропуска. Ответы на главные вопросы



