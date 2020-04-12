В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

10 пациентов с подтвержденным диагнозом "двусторонняя пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию скончались в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди умерших – пациенты от 39 до 80 лет. У всех были сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Среди них – кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз. 39-летний пациент страдал гипертонией.

Период до 30 апреля в России объявлен нерабочим в целях предупреждениях распространения в стране. Москвичам следует оставаться дома. Выходить можно только для того, чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью, для похода в ближайший магазин или аптеку, выгула собаки (не более 100 метров от дома), выноса мусора, а также проезда до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).

С 15 апреля в столице вводят цифровые пропуска. Есть три варианта их получения: онлайн на портале mos.ru, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и по SMS на короткий номер 7377.

Пропуска будут делиться на три категории: для поездок, связанных с работой, для визитов в медучреждения, а также для поездок в личных целях. Если вы передвигаетесь по району пешком, пропуск не нужен, но следует соблюдать правила и ограничения. Пропуск не требуется детям младше 14 лет.

Согласно последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 миллиона человек, более 100 тысяч умерли. За последние сутки в России подтверждено 2 186 новых случаев заражения в 52 регионах, зафиксировано 24 новых летальных исхода.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 15 770 случаев заражения в 82 регионах. За весь период выявлено 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек.

В столице – еще 1 306 новых случаев. Всего в городе их 10 158.

В Москве ежедневно проводится 18 тысяч исследований на коронавирус, заявил Сергей Собянин. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице запущено регулярное тестирование сотрудников социальной сферы и здравоохранения, работающих с жителями. Для пациентов власти города дополнительно выделят 10 тысяч коек.