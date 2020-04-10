40 поликлиник Москвы начали системную диагностику коронавируса

Сергей Собянин обратился к жителям Москвы в прямом эфире

Кабинеты компьютерной томографии в 40 поликлиниках Москвы переходят на работу в постоянном режиме для диагностики больных с пневмонией. Об этом говорится на персональном сайте Сергея Собянина.

"Необходимо сделать следующий шаг – создать амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом. 40 поликлинических зданий, обладающих возможностями компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения больных коронавирусом", – говорится в сообщении.

Собянин заявил, что также будет продолжена работа по перепрофилированию больниц для пациентов с коронавирусом. Он напомнил, что к настоящему моменту такая работа проведена в 25 больницах, в ближайшее время их количество достигнет 50.

Ранее сообщалось, что со следующей недели в столице планируется постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе его введут для поездок на работу, на втором – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов власти сообщат дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер, однако городские власти могут проверить достоверность сообщаемых сведений.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

2 апреля власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжают находиться на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

