Сервис для проверки действия пропусков может появиться в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве могут запустить сервис для проверки гражданами действительности цифровых пропусков. Платформу намерены сделать открытой, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя аппарата мэра столицы Алексея Немерюка.

"Сейчас проверить свой пропуск на предмет его действия или аннулирования нельзя. Действительность пропусков проверяют только сотрудники правоохранительных органов или МАДИ", – отметил он.

Немерюк добавил, что такой сервис может появиться на портале мэра и правительства Москвы. Предполагается, что на сайте можно будет ввести номер своего пропуска и уточнить всю информацию по нему.

С 15 апреля в Москве и области начал действовать пропускной режим, согласно которому передвигаться на автомобиле без цифрового пропуска нельзя. Остановить водителей для проверки наличия разрешения на поездку сможет любой пост ГИБДД.

Отмечается, что цифровой пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.