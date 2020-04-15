Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу. Речь о протоколах, оформленных инспекторами Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ), сообщает РИА Новости.

По словам главного инспектора МАДИ Максима Печилина, на въезде в город со стороны Калужского шоссе сотрудники ГИБДД остановили несколько автомобилей, у водителей которых не было пропусков.

"Пока что только три (протокола оформили) по статье 3.18.1 часть 4 закона города Москвы", – сказал Печилин.

Он отметил, что протоколы передадут в управление МАДИ, а оттуда поступят в суд для вынесения решения. Также, по его словам, сотрудники ДПС проверяют автомобили такси.

Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Такие же меры были предприняты в области. Так, разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

Отмечается, что на въезде в Москву дежурят наряды ДПС. Сотрудники в основном останавливают машины с немосковскими номерами, интересуются целью поездки и спрашивают у этих водителей электронные пропуска.

