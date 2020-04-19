В Дептрансе рассказали, как проверить наличие номера автомобиля в пропуске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи могут проверить, внесен ли госномер личного авто в цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта города.

Если пропуск действителен и номер машины привязан, то далее необходимо проверить базу на сайте: внесен ли туда автомобиль. Если при проверке номера автомобиля не окажется в базе, водителю могут выписать штраф в размере пяти тысяч рублей.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

С 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области. Аналогичные меры ввели и в Подмосковье.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

