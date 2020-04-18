В Москве аннулировали более 550 пропусков у заразившихся COVID-19 граждан

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве аннулировали 554 цифровых пропуска у граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Также разрешения на передвижение по городу отменили тем, кто проживает с заболевшими, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Аннулированы 554 цифровых пропуска у граждан, зараженных коронавирусом, или проживающих с ними, которые должны соблюдать обязательную самоизоляцию", – приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что столичные власти восстановили 220 тысяч недавно аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей. Соответствующие сообщения придут предпринимателям на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении пропуска.

Система цифровых пропусков работает в городе с 15 апреля. Их начали выдавать горожанам 13 апреля. Разрешение на передвижение по Москве нужно для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск дают для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

Для оформления заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Еще получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.