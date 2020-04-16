Власти столицы восстановили 220 тысяч аннулированных ранее пропусков ИП

19:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Власти Москвы восстановили 220 тысяч недавно аннулированных пропусков индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказали представители департамента информационных технологий города, передает ТАСС.
"Соответствующие сообщения придут предпринимателям на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении пропуска. ДИТ приносит свои извинения и благодарит тех, кто своевременно известил о проблемах", – заявили в пресс-службе московского ведомства.
Недавно сообщалось, что власти Москвы аннулируют спецпропуска организаций, работающих вопреки указу мэра.
Система цифровых пропусков работает в городе с 15 апреля. Их выдавать горожанам начали 13 апреля. Разрешение на передвижение по Москве нужно для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск дают для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
Для оформления заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Еще получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
Ранее стало известно, что в Москве при передвижении на такси пропуск нужен только пассажиру.
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